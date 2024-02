Napoli City Half Marathon, programma orario e percorso

Napoli City Half Marathon, la corsa dei seimila runner per le strade di Napoli: «Da Napoli la mia strada verso Olimpiadi ed Europei». Parola di Sofiia Yaremchuk una delle regine di oggi della Napoli City Half Marathon. La primatista italiana di maratona a ...ilmattino

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Napoli a Cagliari, big match Milan-Atalanta: Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 25 febbraio 2024. Scende in campo alle ore 15:00 il Napoli di Calzona con la missione di conquistare tre punti fondamentali a Cagliari. Da non ...tuttonapoli

Sangiuliano City – Ravenna: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Sangiuliano City – Ravenna di Domenica 25 febbraio 2024 in diretta ... Sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ciannarella di Napoli e Ferdinando Savino di Napoli . Pronostico a favore ...calciomagazine