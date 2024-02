Napoli | Calzona | 'Il problema è nella testa Il campo e il vento hanno condizionato la nostra partita'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Esordio amaro con ilin Serie A per Francesco, che dopo il pareggio contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di UEFA...

Incredibile beffa finale per il Napoli a Cagliari: vantaggio di Osimhen, ma al 96? Luvumbo pareggia sull’ultima azione. Punto prezioso per i sardi. CALCIO ... (napolipiu)

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il pareggio per 1-1 a Cagliari Francesco Calzona , allenatore del Napoli , ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il problema ... (anteprima24)

Serie A - Cagliari-Napoli 1-1: sardi ancora all'ultimo respiro con Luvumbo, che al 96' riprende Osimhen: Questa volta, a farne le spese, è il Napoli, che alla prima di campionato di mister Calzona, viene beffato da Zito Luvumbo. L'angolano, al 96' e all'ultimo pallone disponibile, insacca su lungo lancio ...eurosport

Il Napoli non decolla, i campioni d'Italia raggiunti dal Cagliari al 96': Il Napoli si lascia sfuggire la prima vittoria dell'era Calzona proprio a trenta secondi dalla fine. La squadra di Ranieri ringrazia Juan Jesus: il difensore, su lancio della disperazione di Dossena, ...ansa

Calzona: "Il problema del Napoli è psicologico. Campo e vento non ci hanno agevolato": Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro il Cagliari. Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa. "Si doveva gestire meglio quella palla calciata nella zona centrale. E' la ...areanapoli