Napoli | Calzona | «Il problema è mentale | l’infortunio di Osimhen…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Francesco, allenatore del, nel post partita della gara contro il Cagliari. I dettagli Francesco, allenatore del, ha parlato a Dazn nel post partita della gara contro il Cagliari, terminata… PROBLEMI – «Il, la squadra ha una buona condizione fisica, l’ha dimostrato oggi e col Barcellona. Quello che posso rimproverare alla squadra è la gestione- Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, dovevamo calarci prima nella dimensione della partita». OBIETTIVO – «E’ chiaro che nella situazione in cui siamo dobbiamo pensare partita per partita, scendere per vincere e poi tirare le somme. Vedremo alla fine dove saremo arrivati. Finché la matematica non ci condanna, dobbiamo aspirare al massimo». INFORTUNIO OSIMHEN – «Era ...