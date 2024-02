Napoli | allarme dissesti al Vomero | «Ecco le strade a rischio»

Vomero, allarme in via Morghen, dissesti più volte segnalati dai residenti

allarme FURTI. Faccia a faccia con i ladri in casa: imprenditore li mette in fuga: in via Napoli a Cellole, presso l’abitazione di un noto imprenditore del posto. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in azione ma il capofamiglia è stato allertato ...casertace

Paura a Napoli, divampa incendio in un appartamento in via Bernini al Vomero: Attimi di tensione nel quartiere Vomero per un incendio divampato in un appartamento in via Bernini. Come riferisce Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità 5 di Napoli a Fanpage, non risul ...napoli.occhionotizie

allarme rientrato in casa Napoli, Osimhen in gruppo: Cagliari nel mirino: La giornata di ieri aveva destato qualche preoccupazione in casa Napoli, con lo stato influenzale di Osimhen che gli aveva impedito di allenarsi con i ...footballnews24