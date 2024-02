MXGP | Mattia Guadagnini salterà la gara d’esordio per un infortunio alla scapola

(Di domenica 25 febbraio 2024) La stagione del motocross 2024 non ha ancora preso il via ma arriva già una prima brutta notizia., infatti, sarà costretto a saltare l’esordio del campionato che sarà rappresentato dal Gran Premio di Argentina-Patagonia che si disputerà nel fine settimana del 10 marzo. Il portacolori del Nestaan Husqvarna Factory Racing team, infatti, si è procurato unnel corso dei suoi allenamenti in vista dell’avvio della stagione nel sud della Francia. Cosa si è fatto esattamente il classe 2002? Il pilota italiano ha riportato una frattura dellae lesioni ai tessuti molli dell’avambraccio. Unche non ha ancora una tempistica sulla convalescenza. Il rientro alle gare, quindi, sarà tutto da definire per il nostro portacolori. Rasmus Jorgensen, Team Manager del Nestaan ...

