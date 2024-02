MOVIOLA – Milan-Atalanta | Giroud colpisce Holm | Irrati richiama Orsato al Var | fischiato rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Episodio danel finale del primo tempo di, posticipo domenicale della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sugli sviluppi da calcio d’angolo la palla finisce adche anticipa, il centravanti rossonero non si ferma e nello slancioil petto di. Per l’arbitro, il signor Danieledella sezione di Schio non c’è niente, ma dopo un minuto vieneto al Var da Massimilianoè in ritardo erivede l’episodio e in pochi secondi decide che è calcio di. Dagli undici metri Koopmeiners non sbaglia e fa 1-1. SportFace.