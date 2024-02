Moviola Lecce-Inter | cambio arbitro | gol ovviamente buoni lo stesso

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha avuto Doveri comedella partita: questa ladell’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 6. La sua partita dura solo quarantacinque minuti e inizia con un cartellino giallo, a Nicola Sansone che rincorre Yann Bisseck e fa fallo da dietro. Al quarto d’ora il vantaggio dell’, è Federico Baschirotto (neanche di poco) a sbagliare la linea e tenere in gioco Lautaro Martinez sul gran filtrante di Kristjan Asllani. Poi cominciano le proteste sul nulla soprattutto dei tifosi del, che si lamentano pure ...

