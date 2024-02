MotoGP | Davide Tardozzi assicura | “Il rinnovo di Bagnaia? Siamo ai dettagli Bastianini? Vediamo…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Mentreormai ai nastri di partenza del Mondiale di2024, è già tempo di pensare al futuro. No, nontroppo in anticipo. Nel mondo dei motori le cose vanno fatte per tempo. Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, dopotutto, è stato annunciato con un anno di anticipo. Non è a quota 7 titoli come il pilota inglese, ma Francescoè già a quota 2 nella classe regina. Il campione del mondo sarà a sua volta in scadenza al termine del 2024, per cui la Ducati, saggiamente, si è già mossa, e si sta già muovendo per tempo, per blindare il proprio pilota numero 1 anche per le stagioni a venire. Dato che la GP24 sembra nata sotto un’ottima stella, la concentrazione del team di Borgo Panigale è passato al fuori pista: il prolungamento del contratto di Peccoè in cima ai ...