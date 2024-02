’MostraMI Racconti e dialoghi d’arte’ in Pinacoteca nazionale

“MostraMI. Racconti e dialoghi d'arte”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ritorna martedì 27 febbraio l’appuntamento con “MostraMI.d’arte”, il ciclo di incontri ideato dall’Università per Stranieri di Siena in collaborazione con ladi Siena. Marco Campigli ed Emanuele Zappasodi dialogheranno con Massimo Medica e Fabio Massaccesi, curatori della mostra “Lippo di Damasio e le arti a Bologna tra Trecento e Quattrocento” (Bologna, Museo Civico Medievale)“. La conferenza si terrà alle ore 17.30 presso la Sala del Cenacolo delladi Siena, via San Pietro, 29.