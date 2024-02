Morta Bice Gullotta | l' anziana che era fuggita da una Rsa di Faenza per rivedere il mare

È morta Bice Gullotta, l'anziana fuggita da una Rsa di Faenza per rivedere il mare

(Di domenica 25 febbraio 2024) ÈSalvatricedetta "", l'che la primavera scorsa eradalla casa di riposo che la ospitava a. Volevai luoghi della Riviera dove era stata in vacanza da bambina. La sua storia aveva commosso tanti. "Voglio vivere e morire dove mi pare", diceva ed ènei giorni scorsi per un infarto a Roma, dove nel frattempo si era trasferita in un appartamento. A raccontare la sua avventura era stato il Corriere di Romagna. "Conservo con affetto - dice oggi l'avvocato Giuliano Lelli Mami al quotidiano - il ricordo dell'ultima volta in cui l'ho vista quando dopo avermi abbracciato mi ha detto commossa: 'Sono felice: tu sei mio figlio. Ti voglio bene'".La tentata fuga della scorsa primaveraAd aprile 2023 viveva in ...