Monza in marcia per la pace: "Stop alle armi in tutto il mondo"

Arriva in un pomeriggio di pioggia il primo corteo per la pace di Monza e Brianza. Il capoluogo brianzolo si è aggiunto ieri alle oltre 110 città italiane mobilitate in più di 120 eventi per chiedere il cessate il fuoco, contro tutte le guerre in corso nel mondo. Partito da piazza Citterio e arrivato in piazza San Paolo, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone, grazie all'organizzazione di Rete Brianza accogliente e solidale, che al suo interno accorpa le sigle sindacali confederate (Cgil, Cisl, Uil), e numerose cooperative e associazioni impegnate in battaglie civili e nel volontariato, tra cui Anpi Monza Brianza, Libera, Emergency Monza, Arci Scuotivento, Un Ponte Per, Desio Città Aperta, Cooperativa Pop, Emergency Monza, associazione ...

segretario generale di Cisl Monza Brianza Lecco – e che cessi la produzione delle armi. Ci uniamo convintamente alla Rete nazionale Pace e disarmo, a Europe for peace, alla marcia per la pace

