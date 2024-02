Montevarchi per il rilancio Beoni debutta a Poggibonsi

Federica Vannelli confermata alla presidenza di Confcommercio Montevarchi

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Giustino Bonci Sfida carica di motivi e di emozioni oggi allo stadio Lotti di. In terra senese arriva un fiducioso di potersi risollevare in classifica grazie all’avvento in panchina di Loris. Un ritorno sulla breccia del sessantacinquenne allenatore aretino dopo quattro anni di lontananza dalla panchina: l’ultima esperienza, benché di valore assoluto, era stata nello staff della Juventus tricolore guidata da Maurizio Sarri. Ma, com’è stato ampiamente rilevato all’indomani della successione a Simone Calori al timone dell’Aquila, l’incontro con i giallorossi coinciderà per il nuovo mister con una sfida in famiglia visto che il figlio Michele è il vice di Stefano Calderini, il trainer dei padroni di casa. Ad insaporire inoltre i 90 minuti la presenza sui due fronti di alcuni ex. Dai due timonieri, con un passato da calciatori con ...

