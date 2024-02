Monterosi Tuscia-Avellino | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il ritorno alla vittoria in casa, l’cerca continuità nel primo dei due turni in esterna. Oggi pomeriggio – ore 18.30 – la formazione irpina affronterà in trasferta il. Formazione che occupa il penultimo posto in classica, reduce dal colpo in trasferta contro l’Audace Cerignola, prossima avversaria dell’. Staccati alla chiusura della prevendita 706 tagliandi per il settore ospiti. Il tecnico Michele Pazienza dovrà rinculare ancora a Tito e Dall’Oglio, out per squalifica Palmiero, assenti anche i lungodegenti Benedetti e Varela quest’ultimo che si è operato in settimana a Villa Stuart. Il trainer di San Severo confermerà il 4-3-3 visto nell’ultimo turno contro la Casertana. Davanti a Ghidotti tra i pali; linea difensiva composta da Cancellotti e Liotti ...