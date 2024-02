Monterosi-Avellino oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Monterosi-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono ultimi in classifica e hanno assolutamente bisogno di centrare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. La compagine irpina, dal suo canto, vuole ottenere una vittoria per provare ad assicurarsi almeno il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Serie C, dove vedere Benevento-Sorrento: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni: Serie C NOW 2023/24, dove vedere Monterosi Tuscia-Avellino Si gioca allo "Stadio Gaetano Bonolis" di Teramo, con calcio d'inizio in programma oggi, Domenica 25 febbraio 2024, alle ore 18:30. La ...news.superscommesse

Avellino, i convocati con il Monterosi: assenti in cinque: In vista del match tra Monterosi ed Avellino, valido per la ventottesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati: ...tuttoc

Avellino, Pazienza: "Il Monterosi si è rinforzato molto a gennaio": Trasferta a Teramo per l'Avellino, contro il Monterosi. Il tecnico degli irpini, Michele Pazienza, non si fida dei viterbesi nonostante il distacco di 29 punti in classifica tra le due ...tuttoc