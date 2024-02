Monte Compatri | maltrattamenti in famiglia e droga in casa | 55enne arrestato dopo l’ultima lite con la compagna

(Di domenica 25 febbraio 2024)(Roma), 25 febbraio 2024 –scoppiata nella notte contro la, uno scontro avvenuto in un’abitazione diche ha allarmato i vicini che hanno chiamato il 112. E all’arrivo dei carabinieri, la donna, una 46enne è stata portata al pronto soccorso per le ferite subite, mente l’uomo, ungià noto alle forze dell’ordine, è stato, in flagranza, perine detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Cosa è accaduto Nel corso della notte per una segnalazione giunta al 112, i carabinieri della stazione disono ...

