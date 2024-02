Montappone | al via la progettazione della palestra polifunzionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Al via ladi una nuovissimacomunaleper la comunità di; la struttura sarà studiate per accogliere oltre ad eventi sportivi anche eventi sociali ed eventuali emergenze. Al momento il progetto è in stato avanzato ma non è ancora ultimato, l’idea però di una nuova struttura che sorgerà presso l’impianto sportivo Europa in via 8 marzo, sta catturando l’attenzione dell’Amministrazione. "Attraverso un bando – spiega il sindaco Mauro Ferranti – abbiamo ottenuto un finanziamento del valore di 200.000 euro per lo studio di una nuovissimadi ultima generazione. La struttura sarà realizzata di fianco al parco verde dell’impianto sportivo Europa dove esiste un terreno di proprietà del comune che consente margine di intervento. Il progetto è partito da ...