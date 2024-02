«Molto Fake e poco Chiara». Selvaggia Lucarelli analizza (e fa a pezzi) l'intervista balocco di Ferragni

(Di domenica 25 febbraio 2024) «Si sono sbagliati tutti: l’Antitrust, le aziende che collaboravano con lei, il Fatto, i follower, i giornalisti, la politica e pure il marito:è sempre stata corretta e in buona fede e noi siamo tutti vittime o creatori dinews. Alla fine confezioneremo tutti noi un video di scuse collettive in pigiama ». Così, che per prima si interessò del pandoro Gate,sul Fatto Quotidianorilasciata ieri dall’influencer per il Corriere della Sera. «dice che se fai beneficenza e ne parli crei un effetto emulativo. Bizzarro, perché nel provvedimento dell’Antitrust emerge come la sua società Fenice avesse fatto inserire nel contratto per il Pandoro l’obbligo da parte di...