Minaccia sparatoria sui social | minore arrestato e scuola chiusa

Kiev, raid russi su Selydove, 3 dispersi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il ragazzo è stato immediatamente fermato dalla polizia: il rischio di una strage era altissimo dopo il messaggio pubblicato il giorno prima Nella città di Kortrijk, in Belgio, unnne è statonell’ambito dell’inchiesta sulladi unanellasecondaria speciale De Lage Kouter. Lo ha confermato la procura delle Fiandre occidentali: il giudice minorile ha deciso di rilasciarlo sotto diverse condizioni specifiche. In un messaggio pubblicato giovedì sulla pagina dei contatti delladi Beekstraat, è statata unanelle giornata successiva, ovvero venerdì. La, la polizia e la procura non hanno voluto lasciar correre e sono subito intervenuti. Sventata ...