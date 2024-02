Minacce a Jesurum | L’antisemitismo dilaga

Stefano Jesurum e la lettera di minaccia: “Non mi faccio spaventare, ma l'antisemitismo ormai dilaga”

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Attento alle tue esternazioni se non vuoi diventare una pietra d’inciampo lì davanti al tuo portone". È la lettera minatoria (nella foto) che lo scrittore e giornalista Stefanosi è vista recapitare nella sua casa milanese. "Non mi sono spaventato – ha detto –, ma queste parole dicono quanto, in Italia come nel resto del mondo, sia ormai sdoganato ente. Fino a 10 anni fa, sentire frasi del genere era impensabile. Ora invece si attacca addirittura Liliana Segre".