Mimmo, operaio morto a lavoro a 52 anni: l'ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata effettuata già nella giornata di sabato l’autopsia sul corpo diFatigati, ii 52enne di Acerra rimasto vittima di un incidente nella fabbrica Stellantis di Pratola Serra. La salma è stata liberata e restituita ai familiari per: i funerali si terranno domani, lunedì 26 febbraio alle 10.30, nella chiesa di S. Alfonso ad Acerra. In queste ore un via via nella Chiesa San Pietro di Acerra dove è stata allestita la camera ardente in attesa dei funerali. Il sindaco Tito D’Errico ha proclamato il lutto cittadino: “La morte di Domenico ha destato molto dolore tra i tantissimi cittadini che lo ricordano sempre sorridente nel negozio di ortofrutta gestito dalla moglie, (Maria Giuseppina Fiorillo ndr) dove si recava per darle una mano quando non era impegnato con la ditta per la ...