Milano, senzatetto trovato morto vicino alla stazione Garibaldi

(Di domenica 25 febbraio 2024)– Il corpo di undi 75 anni è statoalle 5 di queta mattina, domenica 25 febbraio, in via Calvino a, all'altezza delladi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso per cause naturali del clochard, il cui corpo non presentava segni di violenza.

