Milano Fashion Week | abiti sotto la lente d’ingrandimento | dettagli originali e look che faranno tendenza

oggi , domenica 25 febbraio si concludono le sfilate in presenza per la Settimana della Moda di Milano . Atteso il doppio appuntamento con Giorgio Armani , ... (fanpage)

Giorgio Armani illumina la Milano Fashion Week: Giorgio Armani illumina la Milano Fashion Week con blu notte, cristalli e fiori Alla Settimana della Moda sfila la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 di Giorgio Armani, in passerella lo stilista ...youmedia.fanpage

De Rossi e De Zerbi, le figlie (Gaia ed Elisabetta) vivono a Londra: escono insieme e guardano la Roma: Quella tra Roma e Brighton sarà una sfida anche tra due amici, Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. I due allenatori hanno un ottimo legame, come sottolineato dallo stesso ...ilmessaggero

Bottega Veneta porta in passerella gli sgabelli di Le Corbusier: La seduta che il maestro disegnò nel 1952 per il suo Cabanon viene riproposta in una speciale finitura in legno bruciato. Un'anticipazione del progetto che vedremo al Salone del Mobile ...living.corriere