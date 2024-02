Milano Fashion Week A I 2024 L’era della consistenza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 25 febbraio 2024) «Ho avuto un’ileostomia, sono bellissima». Così urla la scritta sul retro del giubbotto di una moasiatica che si apposta con le braccia alzate all’ingresso dei défilé per farsi immortalare dagli street photographer. Se la guardi di fronte, sotto il risicato crop top non puoi ignorarne l’incavato pancino perforato da un buco sanguinante da cui sboccia un tubo in plastica che termina nel sacchetto per le deiezioni, esibito come una pochette. È un’immagine bella e conturbante, seducente e repulsiva, piacevole e ripugnante: perfetta come allegoria del sentimento che ha serpeggiato sottotraccia in unainteressante e tempestosa, dove la consapevolezza di attraversare un infuocato periodo di orrori – guerre, inquinamento, clima impazzito, crisi economica, divorzio dei Ferragnez, morte di Claude ...