Milan, Simic in odore di convocazione con la Nazionale serba

Primavera, Milan-Inter 1-1: gol e highlights: Milano. Le due squadre danno vita a una bella partita che si sblocca dopo soli tre minuti a favore dei nerazzurri con Kamate autore di un bellissimo gol. Non si fa attendere la risposta del Milan che ...milanotoday

Milan, Simic in odore di convocazione con la Nazionale serba: Jan-Carlo Simic è stata una delle novità più importanti messe in mostra dal Milan in questa stagione. Il forte difensore classe 2005 ha impressionato sopratutto per personalità e fisico. E stando alle ...calciomercato

Milan, il giocatore chiama Pioli: “Sono sempre pronto”: Le dichiarazioni di Simic non lasciano dubbi. Il difensore manda un messaggio a Pioli alla vigilia della sfida del Milan contro l'Atalanta ...milanlive