Milan, nuova missione in Belgio per il nuovo difensore

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilè già attivo con la sua rete di osservatori per non farsi trovare impreparato nel prosiamo mercato estivo. Tra le priorità...

Dopo la tre giorni di coppe europee è stato aggiornato il ranking UEFA. Ecco la nuova posizione in classifica del Milan Il Milan , pur soffrendo e perdendo ... (dailymilan)

Atletico, così non spaventi l'Inter: segna dopo 2' ma fa 2-2 con l'ultima in classifica: Trascinata dal 19enne Luka Romero, appena arrivato dal Milan, la squadra di casa si è scrollata di dosso ... Ieri sera ha raddoppiato il bottino pareggiando di nuovo al 64’ con un gran colpo di ...gazzetta

Milan Atalanta, Pioli cambia in difesa: sorpresa verso la sfida di San Siro: Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta a San Siro in occasione della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Possibile sorpresa nella difesa rossonera. Pioli ...milannews24

Non solo Dionisi, nuovo ribaltone in Serie A: il dirigente ne ha per tutti: Nella “pancia” dell’Arechi, dopo aver criticato la mancanza di mordente espressa nella gara con il Monza, Milan (l’amministratore delegato della Salernitana) ha espresso la sua posizione anche a ...asromalive