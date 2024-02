Milan | Leao si sblocca in Serie A dopo 5 mesi | esultanza polemica

Milan-Atalanta , partita valida per la 26^ giornata della Serie A 2023-24. Gol da fenomeno di Rafael Leao che ritrova la rete (pianetamilan)

Milan-Atalanta, gol pazzesco di Leao: che prodezza! | VIDEO: La partita Milan-Atalanta si sblocca dopo 3 minuti con un gol pazzesco di Rafael Leao. L’attaccante stoppa il pallone dall’esterno, salta due avversari e batte Carnesecchi con un tiro imparabile ...calcioweb.eu

Milan-Atalanta 0-0: Percassi e il riscatto di CDK, Pioli su Leao | OneFootball: Il Milan deve riscattare l'ultima sconfitta per 4-2 contro il Monza mentre l'Atalanta arriva da 5 vittorie consecutive e non perde in Serie A dal 23 dicembre contro il Bologna.onefootball

Milan Atalanta: Leao-Pulisic titolari o sorprese Okafor e Chukwueze La decisione UFFICIALE di Pioli: Milan Atalanta: Leao-Pulisic titolari o sorprese Okafor e Chukwueze La decisione UFFICIALE di Pioli per il match di campionato Pioli va sul sicuro in attacco per il match tra Milan e Atalanta. Ad ...milannews24