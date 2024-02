Milan | i retroscena da Singer a Cardinale! Le parole di Sacchi e …

come sta Rafael Leao? Ecco il retroscena prima di Monza- Milan e le sue condizioni in vista del match contro il Rennes (pianetamilan)

Serie A, la Juventus torna alla vittoria: Frosinone ko nel recupero: I bianconeri salgono a quota 57 punti, difendono il secondo posto dal Milan impegnato stasera contro l'Atalanta. L'Inter sembra ormai irragiungibile, ma l'obiettivo qualificazione in Champions è ...lalaziosiamonoi

Milan, l’obiettivo di mercato fa sognare i tifosi: l’ha detto sui suoi idoli: Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport arriva la rivelazione del giocatore del Torino. Il Milan ascoltatore interessatospaziomilan

Ex Lazio, Romero come Messi: l'esterno entra nella storia dell'Argentina: Esordio da titolare e doppietta incredibile per Luka Romero contro l'Atletico Madrid. L'esterno, trasferitosi in prestito dal Milan, prima ha fatto partire un missile da fuori area e poi ha bucato ...lalaziosiamonoi