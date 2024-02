Milan | Cardinale cerca nuovi partner in Medio Oriente

Cardinale cerca soci per il Milan: ecco come potrebbero entrare gli arabi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024), Gerry, proprietario del club,da inserire come soci di minoranza nel club rossonero L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare della possibile cessione delda parte di. Il numero uno di RedBird starebbe ora guardando innon intende cedere il comando, ma si è detto disponibile a trattare una quota del club.capitali arabi sarebbero infatti determinanti per la crescita del: sino investitori interessati a collaborare come sponsor o comenel nuovo stadio o azionisti di minoranza. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...