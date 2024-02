Milan | attento allo Slavia Praga | tripletta show di Chytil

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vittoria rotonda per lo, prossima euro-rivale delnegli ottavi di finale di Europa League, contro il Pardubice. Ci ha pensato...

Il Milan si prepara a sfidare il Rennes in Europa League : la squadra francese sta vivendo un ottimo momento di forma Il 15 febbraio è una data che i tifosi ... (dailymilan)

Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto sulla partita di giovedì sera tra il Milan e il Rennes . I francesi corrono e vincono (pianetamilan)

Milan-Atalanta, cambia il centrocampo: Pioli sorprende ancora: Come cambia la formazione del Milan in vista del posticipo di questa sera, contro l'Atalanta di Gasperini per la zona Champions.milanlive

Primavera, tra Milan e Inter regna l'equilibrio: 1-1 anche nel derby di ritorno. Chivu come Inzaghi a +11 dai cugini: Dopo una partenza sprint dell'Inter, culminata con lo splendido gol dalla distanza del solito Kamate, ancora una volta a segno, il Milan prende le misure ai cugini, accorciando ...fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, 52' ricomincia il derby di Milano. Inter subito in avanti: Milan-Inter 1-1 Kamate 3'; Camarda 36'; 52' - Punizione a favore della squadra di casa, è Victor ad andare alla battuta. Ma la difesa dell'Inter spazza. 47' ...fcinternews