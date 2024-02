Milan-Atalanta oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Milan-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiseiesima giornata di. Al Meazza va in scena quello che è un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. I rossoneri devono reagire dopo i ko contro Monza e Rennes e dovranno farlo contro un’avversaria in gran forma, che non ha ancora mai perso nel. La sfida è in programma, domenica 25 febbraio alle 20:45.sulla piattaforma Dazn e tramite ilZona Dazn (previo attivazione) su Sky. SportFace.