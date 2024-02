Milan-Atalanta, Makari 3, Gerry Scotti o Fazio? La tv del 25 febbraio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 25su DANZ alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La città perfetta”: Saverio viene chiamato a fare da moderatore a una importante conferenza a Gibellina, località che fu tragicamente distrutta nel 1968 da un terremoto. Ma qualcosa va subito storto: la conferenza viene bruscamente interrotta da un inatteso alterco e viene ucciso Leone, il principale organizzatore dell’evento. Saverio e Piccionello si ritrovano ad affrontare un mistero che affonda le sue radici nella lontana tragedia del terremoto… Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto ...

