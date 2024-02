Milan-Atalanta è uno scontro diretto per la Champions | occhi puntati su De Ketelaere

Milan-Atalanta è anche Pioli contro Gasperini: uno rimpiange CDK, l'altro se lo gode

(Di domenica 25 febbraio 2024) Due sconfitte di fila, una indolore, che destano qualche preoccupazione. Sette gol presi nelle trasferte con Monza e Rennes, e almeno due subiti in nove delle ultime undici lontane dal Meazza sono un’enormità e dimostrano che, al netto delle assenze, c’è qualcosa che non va. Per fortuna di Pioli, però, c’è un gran rendimento interno e si torna proprio a San Siro per una delle partite più importanti della stagione: l’ha già battuto per due volte su due i rossoneri in questa stagione, all’andata col magico tacco di Muriel, in Coppa Italia con la doppietta di Koopmeiners, e questo terzomette in palio tantissimo. Ci si gioca tanto in ottica: ildifende il terzo posto con 54 punti, l’è quinta a quota 45 punti, ma ha anche una partita in meno, quella che recupererà ...

