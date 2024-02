Milan-Atalanta è anche chi ha ragione tra Pioli e Gasperini su De Ketelaere

(Di domenica 25 febbraio 2024)una sfida trasu chi hasu Charles Deche a Bergamo è esploso mentre ao… Chi avràtra Stefanoe Gian Pierosul valore di Charles De? Per il momento il secondo. L’ex Club Brugge a Bergamo ha convinto tutti dandoprima di tutto a Paolo Maldini che ha deciso, un anno fa, di investire 35 milioni di euro su un ragazzo dalla faccia pulitissima. Un vero principino. Un principino che con la maglia nerazzurra (dell’) ha svoltato. I numeri sono tutti per lui. Tutti. Il merito ancora una volta è del Gasp. Pochi dubbi. Con lui in panchina ha già ...

Ecco, di seguito, i convocati di Gian Piero Gasperini per il match Milan-Atalanta , in programma questa sera alle ore 20:45 a San Siro (pianetamilan)

Milan-Atalanta in diretta, risultato in tempo reale: le probabili formazioni: Aggiornamenti minuto per minuto di Milan-Atalanta, posticipo della 26^ giornata di Serie A. I rossoneri tornano in campo dopo due sconfitte ...milanlive

Breaking News delle 16.00 | Cortei, Piantedosi: "Valuteremo eccessi": In questa edizione: Cortei, Piantedosi: "Valuteremo eccessi", Netanyahu: "Voglio accordo su ostaggi", Ucraina, raid russi su Zaporizhzia, "Guerra scatena ondata di ...tgcom24.mediaset

Nosotti: “Milan-Atalanta mi intriga molto, il più pericoloso dei Diavoli è…”: Marco Nosotti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida di questa sera tra il Milan e l’Atalanta, 16esima giornata di Serie A ...ilmilanista