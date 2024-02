Milan 2024 Cosa c’è dietro l’esercitazione indiana con Usa | Russia e Iran

Milan, che cosa significa la quarta maglia in collaborazione con Pleasures?

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il porto indiano di Visakhapatnam fa da scenario a un’esercitazione insolita: dal 19 al 27 febbraio, l’India ha raccolto insieme le marine di cinquanta Paesi, compresi Stati Uniti,. Servisse una dimostrazione di all-alignment sarebbe perfetta. Le manovre nell’Indo Mediterraneo riflettono le preoccupazioni indiane per la sicurezza collettiva. New Delhi teme che le turbolenze in corso lungo il Mar Rosso, per colpa degli Houthi, possano colpirla pesantemente. Circa l’80% del suo commercio con l’Europa di solito attraversa il tratto Suez-Bab el Mandeb. Ma dall’inizio della destabilizzazione delle rotte indo-mediterranee, il 95% delle navi indiane ha dovuto reindirizzare le spedizioni doppiando il Capo di Buona Speranza, causando un’impennata dei prezzi delle esportazioni indiane. Anche a questo si devono i rinnovati interessamenti all’Imec, ...