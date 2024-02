Migranti | Boldrini-Bartolo | ' Governo ha tradito familiari vittime e superstiti'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ilitaliano hadellee idel naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023. Oggi, insieme all'eurodeputato Pietro, abbiamo incontrato i parenti delle persone morte durante quella tragica notte e coloro che si sono salvati. A loro la presidente Meloni, il 16 marzo, promise il ricongiungimento deicon le famiglie rimaste in Afghanistan. E promise anche che idellesarebbero stati portati in Italia. Non solo la promessa non è stata mantenuta, ma nessuno di loro è mai stato ricontattato né ha avuto notizie di alcun genere". Lo affermano Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della ...

