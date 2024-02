Meteo | un brusco peggioramento | Allarme dalla mezzanotte | le zone a rischio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Continua la fase di maltempo sull'Italia, soprattutto al Sud con piogge e acquazzoni sparsi: per la giornata di oggi, domenica 25 febbraio, la Protezione civile ha diramato una allertaarancione per gran parte della Sicilia e allertagialla su settori di sette regioni: la stessa Sicilia, Calabria, Veneto, Basilicata, Campania, Lombardia e Puglia. "L'aria più fredda affluita sul Mediterraneo al seguito della saccatura atlantica ha finito col raggiungere il Nord Africa innescando la formazione di una depressione secondaria che dallo Stretto di Sicilia è risalita progressivamente verso lo Ionio meridionale. Il notevole contrasto termico ha generato soprattutto ammassi temporaleschi chenotte appena passata hanno iniziato a interessare le estreme regioni meridionali, in particolare Sicilia, Calabria, bassa ...