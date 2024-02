Messa oggi in tv domenica 25 febbraio | programma | canale | orari e diretta streaming

Messa in tv domenica 18 febbraio 2024, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario per la giornata di25. Svariati gli appuntamenti che saranno disponibili nel corso della giornata in televisione e dedicati ai fedeli della Chiesa cattolica. Alle ore 9:50, lasarà trasinsu Rai Uno. Disponibile pure lasu Rai Play. Su5, invece, appuntamento fissato per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) le celebrazioni saranno visibili nelle fascee delle ore 8:30, 10 e 19. ...