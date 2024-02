Messa in tv domenica 25 febbraio | programma | orari | canale e diretta streaming

Messa in tv domenica 25 febbraio 2024, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di25. Ci sono molteplici appuntamenti trasmessi nel corso della giornata in televisione per quanto riguarda le messe. Alle ore 9:50, lasarà visibile insu Rai Uno. Garantita pure lasu Rai Play. Su5, invece, laverrà trasalle ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) i fedeli avranno la possibilità di seguire le celebrazioni alle ore 8:30, 10 e 19., infine, a ...

