Meret-Scuffet | i predestinati erano loro…

I PORTIERI SCUFFET E MERET NEL DERBY DEGLI SCONTENTI

(Di domenica 25 febbraio 2024) Alex, friulano, 26 anni e portiere del Napoli dal 2018. Simone, anche lui friulano, 27 anni e portiere del Cagliari da questa stagione. Entrambi i calciatori sembravano essere gli eredidi Buffon ed invece, per vari motivi, si sono un po’ persi. In veritàè riuscito ad essere più costante, vincendo anche lo scudetto nella scorsa stagione;si è un po’ perso vagando tra tante squadre e diversi campionati. Antonio Giordano, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato proprio di loro. Di seguito i passaggi più significativi evidenziati da Terzotemponapoli.da Udine Esordisce il giornalista: “Iloro, (quasi) nessun altro: perché in quel tempo, ormai ...

