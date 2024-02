Mentre da noi si svuota il traffico d’influenze | la Germania lo potenzia | in discussione un ddl per punire col carcere i politici-lobbisti

Mentre da noi si svuota il traffico d’influenze, la Germania lo potenzia: in discussione un ddl per…

(Di domenica 25 febbraio 2024) In Italia l’abuso d’ufficio sta per essere abolito e il, praticamente, pure. Insi va nella direzione opposta: il governo di Olaf Scholz vuol mettere alle strette iinfedeli, consentendo di punirli anche per il lobbismo illecito svolto al di fuori del mandato. Al momento infatti i membri delle assemblee elettive tedesche sono perseguibili per corruzione solo per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni: ad esempio se accettano denaro o altre utilità per svolgere un intervento in aula, oppure per esprimere un voto, nell’interesse altrui. La maggioranza però intende colmare questo vuoto, inserendo nel Codice penale una sanzione apposita, da una multa fino a tre anni di reclusione, anche nei confronti dei deputati che fanno affari sfruttando la propria posizione al di fuori ...