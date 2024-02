Meloni presiede il G7 a Kiev | L’Ucraina è casa nostra | la difenderemo a ogni costo Firmato l’accordo con Zelensky

Meloni a Kiev per il G7: "Con Ucraina accordo decennale sulla sicurezza". FOTO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Conper tutto il tempo che serve. Giorgia, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa, ha presieduto dail primo appuntamento della presidenza di turno italiana del G7. E lì ha usato parole chiare: "Continuiamo a sostenerein quello che è il giusto diritto a difendersi e questo presuppone anche il sostegno militare, perché confondere la parola pace con la resa è un approccio ipocrita che non condivideremo mai". "Putin – ha detto la premier nel suo intervento al G7 con i leader collegati in videoconferenza – non ha tenuto nella dovuta considerazione due fattori. La tenacia degli ucraini e l’unità dell’Occidente. Sono questi i due elementi che hanno fatto fallire il suo piano. E penso che dobbiamo fare molto meglio nello spiegare che l’attuale situazione del conflitto è la ...

