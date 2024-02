Meloni arranca | il fido Vespa corre in soccorso Doppia intervista sdraiata in Rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quando l’aria si fa tesa e la premier Giorgiaè in difficoltà, puntuale come un orologio svizzero arriva in suoBruno. Così alla vigilia del vertice del G7, il giornalista Rai ha pensato bene di invitare il presidente del Consiglio sia alla trasmissione 5 minuti e sia a Porta a Porta così da lasciarla parlare a ruota libera di Ucraina, Medio Oriente, immigrazione e, dulcis in fundo, la riforma del premierato che il suo governo si appresta a portare a casa. Il teatrino Come da tradizione, la duplice ospitata è andata in scena senza contraddittorio e, soprattutto, senza alcuna domanda scomoda perché, in modo più che evidente, si deve evitare di mettere in imbarazzo la premier. Al contrario si è scelto di lasciarla parlare in libertà dando vita a quello che a tratti è sembrato poco più che un lungo monologo, intriso ...

