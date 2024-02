Melaverde | puntata oggi 25 febbraio 2024 | in Trentino e Toscana | info streaming

Melaverde torna nel Piacentino domenica 3 dicembre

(Di domenica 25 febbraio 2024) In attesa della nuova edizione di, questa domenica 25andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 11.50 circa l’appuntamento in editing dello storico programma Mediaset. Alla conduzione ci saranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quale viaggio ci attende nella nuovadomenicale? Scopriamolo insieme., ladi25In questadisaranno narrate tre storie curiose, particolari e inaspettate. Si partirà parlando di alpaca: potremmo definirli i cugini di montagna dei cammelli. Sono animali che vengono dalle Ande, in Sudamerica, abituati ai climi rigidi di altura, quindi perfetti per essere allevati in montagna e all’aperto. Sono animali ...