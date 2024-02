Megara vincono Una Voce Per San Marino e vanno all’Eurovision | Bertè seconda

Spagnoli Megara vincono 'Una Voce per San Marino', Bertè seconda

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo (dove è arrivata al primo posto nella prima serata e ha vinto il premio Mia Martini), Loredanaè approdata a UnaPer San. La nostra amata rockstar si è esibita con il suo brano sanremese, Pazza, e tutti pensavano che avrebbe trionfato con agilità. Invece alla fine a vincere sono stati iUn vero peccato, anche perché Loredana nelle scorse settimane ha espresso in più interviste la voglia di partecipare: “Sai perché vorrei andarci? Perché si tiene in Svezia. Così il mio ex marito ci rimane malissimo che vado lì a rompergli le scatole.Sì parlo di Björn. Se vado mi prendo una bella rivincita”. “Ho partecipato perché questa canone per me meritava. Arrivareo terza non me ne frega niente, ...