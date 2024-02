Medaglia "Florence Nightingale". Sorella Vaglio, valore internazionale - Medaglia "Florence Nightingale". Sorella ...

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Siamo orgogliosi del prestigioso riconoscimento ricevuto dalla nostra iscritta e ringraziamo l’infermiera Franca Caporali, conosciuta anche come, per aver voluto l’Ordine delle professioni infermieristiche al suo fianco in occasione di questa cerimonia". Rita Malacarne, segretaria di Opi Grosseto, commenta con emozione la consegna dellada parte del ministro della Salute Orazio Schillaci e dal presidente nazionale della Croce rossa Rosario Valastro. Si tratta del riconoscimento infermieristicoche, ogni due anni, viene attribuito dal Comitatodella Cri di Ginevra a personale sanitario o civile che si distingue per il coraggio e la devozione per feriti, malati o disabili o per le vittime ...