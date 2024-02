Mastella: 'Non inseguo bandiere purchessia: non chiedo piuttosto sono richiesto'

(Di domenica 25 febbraio 2024) La nota stampa del leader di Noi di Centro Clemente: “Non ho smania o interesse a salire a tutti costi su un vagone” Benevento, 24 febbraio 2024 – “Non c’è nessuna virata verso Forza Italia. Esistono certamente rapporti di stima, ricambiati, con autorevoli esponenti di questo partito e con alcuni membri della famiglia Berlusconi, così come con personalità di altri partiti e ciò in virtù della mia lunga esperienza politica, ma questo patrimonio relazionale non implica scelte di collocazione, né nessun significato politico automatico”, così in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi di Centro Clemente. “E’ certamente vero che siamo legati all’area politica di Centro e lavoriamo al dialogo tra le forze del campo moderato con spirito aggregativo: è nel mio dna ed è nella mia storia. Ma guardando ai progetti e ...

Tempo di lettura: < 1 minuto"Pur non avendo contiguità politica con il vicepremier Matteo Salvini, trovo profondamente ingiusta la campagna social che si ...

Tempo di lettura: 2 minuti"Se sei Sfiducia to da 10 consiglieri su 10 vuol dire che non godi più della fiducia delle persone. Si dovrebbe dimettere". Questo ...

Mastella nega: “Non c’è trattativa per un ritorno in Forza Italia”: Francesco Rubano può stare tranquillo perché Mastella non sta cercando di riavvicinarsi a Forza Italia. Ingresso che il deputato di Puglianello avrebbe considerato incompatibile con lui, al punto di ...ilsannioquotidiano

