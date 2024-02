Massimo Giletti | chi è la nuova e ‘misteriosa’ fidanzata | “Forse sono pronto ad avere figli”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024), in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, si è raccontato spaziando dalla carriera e il futuro in Rai alla vita privata. Attualmente, infatti, il giornalista è sentimentalmente impegnato. A sessantuno anni, si sentea convolare a nozze e a diventare padre. Ecco quanto ha dichiarato., chi è la“Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri, posso dire che c’è una presenza importante a cui tengo molto“. Quindi,ha spiegato che se in passato non aveva mai accarezzato l’idea di crearsi una famiglia, ora è un’ipotesi sul tavolo: Sposarmi e...