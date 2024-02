Massa, una notte senz'acqua: grandi lavori anti perdite. La mappa delle strade interessate

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Quasi 12mila famiglie resteranno, circa 3mila si troveranno con un calo di pressione elevato che non garrà un servizio ottimale e oltre 18mila avranno comunque disagi con un calo ‘medio’ della pressione al rubinetto. Sono gli effetti deiche Gaia sta per avviare nell’ambito del Pnrr, con l’obiettivo di ridurre ledella rete idrica.che saranno realizzati nelladel 28 febbraio, a partire dalle 21, per cercare di ridurre al minimo il disagio ma là dove l’acqua mancherà comunque i cittadini dovranno portare pazienza. Si andrà avalmeno fino alle 6 del mattino e comunque fino alla fine dei. Si tratta di operazioni che servono a risanare tratti di condotte ...