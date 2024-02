Martino stavolta si accontenta | Sotto ritmo | ma va bene così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Sono contento sia per la vittoria, sia per la classifica in una partita che abbiamo portato a casa grazie ad una buona difesa nel secondo tempo". Coach Antimocommentaa caldo l’affermazione dei biancorossi contro l’Urania Milano nella terza gara di un ’Orologio’ che continua a regalare soddisfazione ai forlivesi: primo posto in classifica a +6 sulla Fortitudo che però ha un incontro in meno. Davanti ad oltre 3mila spettatori Cinciarini e compagni hanno proseguito nella loro striscia vincente e "negli ultimi due quarti - spiega- siamo stati sempre in controllo e abbiamo concesso solo 26 punti ai nostri avversari. In attacco, abbiamo giocato, una caratteristica che non ci appartiene e potevamo fare meglio. Già senza Valentini che sta proseguendo il suo recupero e sarà ...