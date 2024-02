Martina Franca | venerdì è stata la notte dei racconti Liberinfabula

Martina Franca: venerdì è stata la notte dei racconti

(Di domenica 25 febbraio 2024) Di seguito il comunicato: Nella serata del 23 febbraio, la libreria “” disi è trasformata in un palcoscenico di meraviglia e fantasia per “Ladei2024”. Un evento che ha radunato oltre 40 partecipanti, tra adulti e bambini, ansiosi di immergersi nel potere evocativo e unificante delle storie. Sotto la guida esperta dell’insegnante e autrice Antonella Colucci in collaborazione con le libraie Anna Grazia e Carmela, la libreria è diventata non solo un luogo di incontro per la comunità locale ma un faro culturale che risponde all’invito lanciato da Reggio Emilia all’Italia, all’Europa e al mondo intero. Un invito a formare un “noi” più grande, unito dall’amore per la lettura, dalla scoperta di nuovi libri e dal desiderio di condividere storie ad alta voce, ...